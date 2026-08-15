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Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков не игра

  • 15 авг 2026 | 22:47
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Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков не игра

В мач от първия кръг на саудитското първенство, Ал-Таавон и Ал-Халеей завършиха при равенство 0:0. Българският нападател на домакините Марин Петков не бе включен в групата за този двубой и пропусна първата среща на своя тим от кампанията.

Гостите от Ал-Халеей изпуснаха по-добрите положения през първата част, като Джошуа Кинг пропусна две ситуации, спасени от вратаря на домакините.

Освен това в 20-ата минута първоначално отсъдена дузпа за гостите бе отменена от рефера след намеса на ВАР, а малко по-късно, в 32-ата минута, техен гол бе отменен заради засада.

През второто полувреме Ал-Таавониграта и също имаше своите ситуации. Първо Мохамед Ал-Кувайкиби пропусна добра възможност, а в 69-ата минута вратарят на гостите направи ключово спасяване с крак след удар на Юсеф Ал-Бахрави, за да запечата крайното равенство.

След това реми в откриващия кръг двата отбора стартират сезона с актив от по 1 точка в класирането.

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