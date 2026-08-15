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  3. Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
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ЦСКА официално обяви, че се разделя с Адриан Лапеня. Бранителят пристигна при “червените” в началото на 2025, а преди това защитаваше цветовете на испанския Кордоба. За ЦСКА Лапеня записа 49 мача с 1 гол.

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Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА и бранителят Адриан Лапеня прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Испанският футболист се присъедини към нашия клуб в началото на 2025 г. и оттогава записа 49 мача, в които отбеляза 1 гол.

ЦСКА пожелава успех на Адриан Лапеня в бъдещите предизвикателства.

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