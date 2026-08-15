Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

ЦСКА официално обяви, че се разделя с Адриан Лапеня. Бранителят пристигна при “червените” в началото на 2025, а преди това защитаваше цветовете на испанския Кордоба. За ЦСКА Лапеня записа 49 мача с 1 гол.
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Ето какво пишат от ЦСКА:
ЦСКА и бранителят Адриан Лапеня прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.
Испанският футболист се присъедини към нашия клуб в началото на 2025 г. и оттогава записа 49 мача, в които отбеляза 1 гол.
ЦСКА пожелава успех на Адриан Лапеня в бъдещите предизвикателства.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google