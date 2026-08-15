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Ла Лига стартира с разгромен успех на Алавес

  • 15 авг 2026 | 22:39
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Ла Лига стартира с разгромен успех на Алавес

Алавес и Хетафе откриха новия сезон в испанската Ла Лига. Домакините постигнаха категоричен успех с 3:0 и дадоха надежди на феновете си, че този път няма да са сред замесените в битката за оцеляване.

И трите гола паднаха през второто полувреме. Тимът от Витория обаче беше улеснен от червения картон на Кико Фемения малко преди почивката. Резултата откри Науел Теналия в 73-тата минута, а в края на срещата Мариано Диас и Микел Родригес довършиха отбора на Пепе Бордалас.

Началото на двубоя по нищо не подсказваше, че Алавес ще стигне до толкова убедителна победа. Съставът на Кике Санчес Флорес се затрудняваше да пробива солидната защита на Хетафе, но всичко след промени след червения картон на Фемения за грубо нарушение срещу Абдерахман Ребах.

С човек повече Алавес загради гостите в наказателното им поле и пропусна няколко чисти положения, преди в 73-тата минута защитникът Теналия да вдигне на крака публиката на "Мендисороса" след пас на Мариано Диас и удар с глава.

В края на двубоя Хетафе рискува и си изпати от контрите на домакините. Мариано Диас подсигури трите точки за Алавес с красив гол в 91-вата минута, а малко по-късно негово подаване позволи на Микел Родригес да забие трето попадение във вратата на Давид Сория.

Във втория кръг Алавес ще гостува на Райо Валекано, а Хетафе ще посрещне новака Расинг Сантандер.

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Снимки: Gettyimages

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