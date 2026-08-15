Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ещрела с ново зрелищно реми, но Чернев отново не получи шанс

Ещрела с ново зрелищно реми, но Чернев отново не получи шанс

  • 15 авг 2026 | 21:50
  • 132
  • 0
Ещрела с ново зрелищно реми, но Чернев отново не получи шанс

В зрелищен сблъсък от втория кръг на португалската Примейра лига, Алверка и Ещрела Амадора завършиха наравно 2:2. Головете за гостите отбелязаха Леандро Антонети (51) и Ейбрахам Маркус (69), докато за домакините точни бяха Иан Лукас (58) и Вивалдо Семедо (62). Българският защитник на гостите Атанас Чернев изгледа целия двубой от резервната скамейка и все още няма записани минути през новия сезон.

След нулево първо полувреме, екшънът започна в 51-ата минута, когато Леандро Антонети даде преднина на Ещрела.

Алверка реагира светкавично и обърна нещата в своя полза само в рамките на четири минути – първо Иан Лукас изравни в 58-ата, а в 62-ата Вивалдо Семедо направи резултата 2:1.

Радостта на домакините не продължи дълго, тъй като в 69-ата минута Ейбрахам Маркус възстанови равенството за 2:2.

В 74-ата минута нападателят на домакините Чикиньо получи директен червен картон за удар срещу Антонети, потвърден след разглеждане с ВАР. До края на срещата Ещрела не успя да се възползва от численото си превъзходство и нов гол не падна.

След това реми и двата тима все още нямат победа през кампанията, като Ещрела заема 6-о място с 2 точки, а Алверка е на 15-а позиция с 1 точка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Англичанин с два гола не иска да играе в Комо

Англичанин с два гола не иска да играе в Комо

  • 15 авг 2026 | 16:41
  • 2763
  • 1
Мбапе и Белингам са ентусиазирани, че ще работят с Моуриньо

Мбапе и Белингам са ентусиазирани, че ще работят с Моуриньо

  • 15 авг 2026 | 16:28
  • 2258
  • 6
Кристъл Палас привлече крило, чийто трансфер в Интер се провали преди дни

Кристъл Палас привлече крило, чийто трансфер в Интер се провали преди дни

  • 15 авг 2026 | 16:08
  • 1825
  • 0
Нюкасъл договори бранител за 35 милиона

Нюкасъл договори бранител за 35 милиона

  • 15 авг 2026 | 15:54
  • 3614
  • 0
Тотнъм продаде за 20 милиона защитник без нито един мач за клуба

Тотнъм продаде за 20 милиона защитник без нито един мач за клуба

  • 15 авг 2026 | 15:39
  • 2781
  • 3
Луис Ернике: Много съм щастлив, Феран Торес е от световна класа

Луис Ернике: Много съм щастлив, Феран Торес е от световна класа

  • 15 авг 2026 | 15:11
  • 3929
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:0 Ботев (Пловдив), греда за домакините

Лудогорец 2:0 Ботев (Пловдив), греда за домакините

  • 15 авг 2026 | 22:05
  • 9465
  • 20
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

  • 15 авг 2026 | 18:47
  • 20592
  • 134
Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 21924
  • 55
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 32622
  • 56
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 28991
  • 70
С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

  • 15 авг 2026 | 20:51
  • 6465
  • 7