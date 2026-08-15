Ещрела с ново зрелищно реми, но Чернев отново не получи шанс

В зрелищен сблъсък от втория кръг на португалската Примейра лига, Алверка и Ещрела Амадора завършиха наравно 2:2. Головете за гостите отбелязаха Леандро Антонети (51) и Ейбрахам Маркус (69), докато за домакините точни бяха Иан Лукас (58) и Вивалдо Семедо (62). Българският защитник на гостите Атанас Чернев изгледа целия двубой от резервната скамейка и все още няма записани минути през новия сезон.

След нулево първо полувреме, екшънът започна в 51-ата минута, когато Леандро Антонети даде преднина на Ещрела.

Алверка реагира светкавично и обърна нещата в своя полза само в рамките на четири минути – първо Иан Лукас изравни в 58-ата, а в 62-ата Вивалдо Семедо направи резултата 2:1.

Радостта на домакините не продължи дълго, тъй като в 69-ата минута Ейбрахам Маркус възстанови равенството за 2:2.

В 74-ата минута нападателят на домакините Чикиньо получи директен червен картон за удар срещу Антонети, потвърден след разглеждане с ВАР. До края на срещата Ещрела не успя да се възползва от численото си превъзходство и нов гол не падна.

След това реми и двата тима все още нямат победа през кампанията, като Ещрела заема 6-о място с 2 точки, а Алверка е на 15-а позиция с 1 точка.

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