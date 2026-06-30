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Нидерландски национал: Това е болезнено за страната и отбора, борихме се до самия край

  • 30 юни 2026 | 14:34
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Защитникът на националния отбор на Нидерландия Ян-Пол ван Хеке чувства болка и разочарование след отпадането на отбора от Мондиал 2026. "Оранжевите" бяха елиминирани на 1/16-финалите срещу Мароко след поражение 2:3 с изпълнение на дузпи, като двата отбора завършиха наравно 1:1 в редовното време и продълженията.

"Беше изключително напрегнат мач, много съм разочарован. Борихме се здраво и дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Не можеше да бъде по-разочароващо и наистина боли. Беше тежка борба, борихме се до самия край. Това е болезнено за страната и за отбора. Дори не мога да си представя какво чувстват хората у дома в този момент. Мога само да се извиня", заяви Ван Хеке пред медиите.

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Той призна, че в съблекалнята на Нидерландия е било тихо след поражението днес.

"Чувствахме, че можем да издържим до продълженията. Когато те ни вкараха за 1:1, енергията ни се изчерпа. При изпълнението на дузпи нещата можеха да се развият по всякакъв начин. В съблекалнята сега беше тихо. Всеки имаше мечта, така че ще отнеме много време, за да се излекуваме", каза още Ян-Пол ван Хеке.

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Снимки: Gettyimages

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