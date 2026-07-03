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Ван дер Ваарт: Арне Слот е идеалният селекционер за Нидерландия

  • 3 юли 2026 | 16:55
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Бившият нидерландски национал Рафаел ван дер Ваарт изрази твърдото си убеждение, че Арне Слот е най-подходящият кандидат за поста селекционер на националния отбор на Нидерландия. В различни свои изявления през годините Ван дер Ваарт последователно е подкрепял наставника, който наскоро напусна Ливърпул.

Според бившия плеймейкър Слот е „единственият нидерландски треньор, който е бил на световно ниво през последните години“. Ван дер Ваарт смята, че моментът за подобна стъпка е назрял, особено след като Слот вече е свободен агент.

„Слот е свободен сега, така че това би било най-лесното решение, но и едно от най-добрите“, коментира Ван дер Ваарт пред „Де Телеграаф“ след отпадането на „оранжевите“ от Мондиал 2026. „Той е перфектен за тази роля, има голяма харизма и е много силен в комуникациите с играчите.“

Ван дер Ваарт подчертава, че опитът на Слот в Англия, където спечели титлата във Висшата лига с Ливърпул, го е направил още по-подготвен. „Арне стана известен благодарение на опита си в Англия. Той не иска да играе защитно, дори не мисли за това. Обича добрия атакуващ футбол и разбира изискванията на модерната игра“, добави той.

Още преди години, докато Слот водеше Фейенорд, а Роналд Куман беше начело на националния тим, Ван дер Ваарт отново предложи името му. „На негово място бих се свързал веднага с Арне Слот. Мисля, че сега му е времето, той е готов за голямата стъпка напред“, заяви тогава той пред „Вутбал Интернешънъл“.

Бившият футболист е на мнение, че Слот би бил ключов за развитието на младите таланти в страната и че Нидерландия не трябва да изневерява на своя атакуващ стил. „Винаги сме били близо до успеха заради нашия собствен стил. Не можеш да успееш със защитен футбол“, категоричен е Ван дер Ваарт.

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