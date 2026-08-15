Етър 0:0 Рилски спортист

Етър и Рилски спортист играят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на Втора лига. Резултатът във Велико Търново към момента е 0:0.

ЕТЪР 0:0 РИЛСКИ СПОРТИСТ

Стартови състави:

Етър: 23. Никола Виденов, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров, 20. Мартин Борисов, 11. Стефан Трайков, 17. Атанас Атанасов, 8. Виктор Василев, 6. Георги Иванов, 21. Ивайло Марков, 9. Тома Ушагелов, 19. Кристиян Величков;

Рилски: 1. Ивайло Неделчев, 4. Павел Тодоров, 21. Павлин Чиликов, 44. Виктор Генев, 7. Калоян Доковски, 10. Георги Божилов, 17. Теодор Тотев, 91. Емил Мартинов, 19. Георги Търтов, 94. Юлиан Ненов, 9. Илия Димитров.

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