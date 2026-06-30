Пиер ван Хойдонк и Рафаел ван дер Ваарт безпощадни към пропусналите играчи на „Оранжевите“: „Всички тези идиотски неща“

Пиер ван Хойдонк и Рафаел ван дер Ваарт бяха безпощадни след мача Нидерландия – Мароко на Световното първенство по футбол. Особено изпълнителите на дузпи от „Оранжевите“, които пропуснаха, бяха разкритикувани от анализаторите и бившите национали. Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбер и Крисенсио Съмървил станаха изкупителни жертви.

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„Отново дузпи... И колко драматично ги изпълниха Нидерландия“, подхвърли водещият Герт ван 'т Хоф. Ван Хойдонк беше първият, който „вкара“ топката. „Имаме селекционер (Роналд Куман, бел. ред.), който е изпълнил много дузпи в живота си и почти всички е вкарал. Никога не съм го виждал да прави нещо странно: застава, засилва се и стреля.“

Бившият нападател Ван Хойдонк беше изключително раздразнен от засилванията на пропусналите дузпи, които една по една не вървяха по права линия към топката. „Очаквах селекционерът да е казал на всички: „Може да пропуснете дузпа, но само по един начин. С нормално засилване и удар. А сега всички тези идиотски неща... повръща ми се от тях.“ Ван дер Ваарт беше напълно съгласен с Ван Хойдонк.

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„Много съм разочарован от Нидерландия, беше много лош мач“, каза колегата анализатор. „Това беше напълно заслужено, Мароко го заслужи много повече и беше по-добър от първата минута. Получаваш това, което заслужаваш, и от двете страни.“ Ибрахим Афелай смята, че „не можеш да тренираш напрежението“ в такъв момент с дузпа. „Чудо е, че Нидерландия изобщо изпълни дузпите.“

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Снимки: Gettyimages