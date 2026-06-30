Очаквайте на живо: Нидерландия и Мароко в четвъртия елиминационен мач

Нидералндия и Мароко излизат в четвъртата среща от директните елиминации на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Този път световните футболни финали стартират втората си фаза от етап на 1/16-финали, което до този момент не се е случвало. Така и за първи път от Мондиал 1994, който също се проведе в Северна Америка, някои от тимовете завършили на трето място в своите групи, продължиха напред.



Нито Нидерландия, нито Мароко обаче бяха сред тях. Трикратните участници на големия финал спечелиха своята група, където бяха в компанията на Япония (2:2), Швеция (5:1) и Тунис (3:1). Африканците пък финишираха втори, след като останаха зад Бразилия (1:1) и зад себе си оставиха Шотландия (1:0) и Хаити (4:2).

В последния си мач от груповата фаза "лалетата" удариха Тунис с 3:1, а в сравнение с този мач селекционерът Роналд Куман направи две промени в стартовия състав. Бившият съотборник на Христо Стоичков от дрийм тийма на Барселона през 90-е години стартира днес с Мики ван де Вен и Крисенсио Съмървил, които разпредели на местата на Тижани Райндерс и Донийл Мален.

وصول منتخبنا الوطني إلى ملعب المباراة 🏟️



𝘾𝙝𝙚𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 ✅ 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐓𝐋𝐀𝐒 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 are here 🦁📍#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup⁩ pic.twitter.com/CDXdG2v9rH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 30, 2026

НИДЕРЛАНДИЯ - МАРОКО



МОНДИАЛ 2026, ДИРЕКТНИ ЕЛИМИНАЦИИ, 1/16-ФИНАЛИ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



НИДЕРЛАНДИЯ: 1. Барт Фербрюген, 6. Ян Пол ван Хеке, 4. Вирджил ван Дайк, 5. Нейтън Аке, 22. Дензъл Дъмфрис, 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 15. Мики ван де Вен, 24. Крисенсио Съмървил, 11. Коди Гакпо, 19. Брайън Броби

СЕЛЕКЦИОНЕР: Роналд Куман



МАРОКО: 1. Ясин Буну, 2. Ашраф Хакими, 14. Иса Диоп, 18. Шади Риад, 3. Нусаир Мазрауи, 6. Аюб Буади, 24. Нийл Ел Айнауи, 10. Браим Диас, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус, 11. Исмаел Сайбари

СЕЛЕКЦИОНЕР: Мохамед Уахби

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