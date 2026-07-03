Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?

1/8-финалният мач от Мондиал 2026 между Мексико и Англия на "Ацтека" е много вероятно да претърпи сериозна промяна и да бъде преместен в доста по-ранен час от вече предвидения, съобщават медиите в двете страни. Причината е ясна и тя е в лошите метеорологични условия, които се очакват в Мексико Сити.

Първоначално една от най-интересните срещи от тази фаза е насрочена за 18:00 часа мексиканско време - съответно 03:00 сутринта българско време. Сега обаче се очаква двубоят да бъде преместен цели шест часа по-рано и да започне в неделя в 21:00 часа наше време. Тогава пък в Мексико пък ще е точно 12:00 часа на обед. Това иначе би било отлична новина за феновете, които искат да наблюдават двубоя, но със сигурност ще създаде още логистични проблеми пред отборите, привържениците и организаторите.

FIFA is considering bringing forward the kick-off time of England’s World Cup round-of-16 game against Mexico at the Estadio Azteca.



Extreme weather has already impacted one match in Mexico City during this World Cup. Kick off in Mexico’s round-of-32 tie against Ecuador was… pic.twitter.com/SssSo2Kpi8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 3, 2026

Мексикански медии съобщават, че срещата на "Ацтека“ ще бъде преместена поради риск от бури, като се позовават на източници, запознати със ситуацията. Засега такова официално решение липсва.

Правилата на ФИФА за Световното първенство през 2026 г. гласят, че световната футболна федерация „има правото да отмени, пренасрочи или премести един или повече мачове (или цялото Световно първенство по футбол 2026) по каквато и да е причина по свое усмотрение, включително в резултат на форсмажорни обстоятелства или поради съображения, свързани със здравето, безопасността или сигурността“.

Мачът на Мексико срещу Еквадор по-рано тази седмица беше забавен заради проливен дъжд. Преди това подновяването на втората част между Франция и Ирак се забави с близо два часа повече - също заради буря. Риск заради лошото времето има и преди днешния 1/16-финален мач между Аржентина и Кабо Верде.

Eвентуално изместване на мача Мексико - Англия означава, че има сериозен шанс тази среща да се засече с друг не по-малко интересен мач от 1/8-финалите - Бразилия - Норвегия, който започва от 23:00 часа българско време.

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Снимки: Imago