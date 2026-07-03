Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?

Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?

  • 3 юли 2026 | 22:32
  • 1434
  • 0

1/8-финалният мач от Мондиал 2026 между Мексико и Англия на "Ацтека" е много вероятно да претърпи сериозна промяна и да бъде преместен в доста по-ранен час от вече предвидения, съобщават медиите в двете страни. Причината е ясна и тя е в лошите метеорологични условия, които се очакват в Мексико Сити.

Първоначално една от най-интересните срещи от тази фаза е насрочена за 18:00 часа мексиканско време - съответно 03:00 сутринта българско време. Сега обаче се очаква двубоят да бъде преместен цели шест часа по-рано и да започне в неделя в 21:00 часа наше време. Тогава пък в Мексико пък ще е точно 12:00 часа на обед. Това иначе би било отлична новина за феновете, които искат да наблюдават двубоя, но със сигурност ще създаде още логистични проблеми пред отборите, привържениците и организаторите.

Мексикански медии съобщават, че срещата на "Ацтека“ ще бъде преместена поради риск от бури, като се позовават на източници, запознати със ситуацията. Засега такова официално решение липсва.

Правилата на ФИФА за Световното първенство през 2026 г. гласят, че световната футболна федерация „има правото да отмени, пренасрочи или премести един или повече мачове (или цялото Световно първенство по футбол 2026) по каквато и да е причина по свое усмотрение, включително в резултат на форсмажорни обстоятелства или поради съображения, свързани със здравето, безопасността или сигурността“.

Мачът на Мексико срещу Еквадор по-рано тази седмица беше забавен заради проливен дъжд. Преди това подновяването на втората част между Франция и Ирак се забави с близо два часа повече - също заради буря. Риск заради лошото времето има и преди днешния 1/16-финален мач между Аржентина и Кабо Верде.

Eвентуално изместване на мача Мексико - Англия означава, че има сериозен шанс тази среща да се засече с друг не по-малко интересен мач от 1/8-финалите - Бразилия - Норвегия, който започва от 23:00 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Австралия 1:1 Египет, предпазлива игра между отборите

Австралия 1:1 Египет, предпазлива игра между отборите

  • 3 юли 2026 | 21:51
  • 8738
  • 20
Нагелсман ще получи солидна неустойка след оставката си

Нагелсман ще получи солидна неустойка след оставката си

  • 3 юли 2026 | 20:48
  • 1906
  • 1
Как футболистите оцеляват на Световното първенство

Как футболистите оцеляват на Световното първенство

  • 3 юли 2026 | 20:43
  • 1330
  • 0
Норвегия се готви за епичен сблъсък със златистите

Норвегия се готви за епичен сблъсък със златистите

  • 3 юли 2026 | 20:30
  • 737
  • 0
Познато име стана наставник на Кристиано в Ал-Насър

Познато име стана наставник на Кристиано в Ал-Насър

  • 3 юли 2026 | 19:36
  • 7477
  • 0
Овации за Роналдо и компания пред хотела им в Торонто

Овации за Роналдо и компания пред хотела им в Торонто

  • 3 юли 2026 | 19:26
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Австралия 1:1 Египет, предпазлива игра между отборите

Австралия 1:1 Египет, предпазлива игра между отборите

  • 3 юли 2026 | 21:51
  • 8738
  • 20
ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 41149
  • 98
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 16468
  • 28
Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 24432
  • 86
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 22491
  • 3