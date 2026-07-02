Феновете на Англия ще могат спокойно да се наливат покрай двубоя с Мексико

Англия се готви за сблъсъка с Мексико на осминафиналите на Световното първенство, но покрай него изникна голям проблем за привържениците на "Трите лъва" в родината им. Срещата е в нощта на неделя срещу понеделник от 01:00 часа английско време, когато обаче по закон местните пъбове вече трябва да са ориентират към затваряне. А това е проблем, защото запалянковците няма да има къде да пият.

И тук на помощ се притече все още действащият премиер Киър Стармър, който потвърди, че заведенията ще могат да останат отворени до края на мача, който се очаква да приключи след 03:00 часа.

Първоначално правителството на Великобритания обяви, че няма да променя законодателството относно работното време на пъбовете по време на Световното първенство, но след натиск размисли.

Решението беше приветствано от представители на пъбовете и бизнеса. Ема МакКларкин, изпълнителен директор на Британската асоциация за бира и пъбове, заяви пред Би Би Си: „Всички знаем, че най-доброто място да гледаш мача е кварталният пъб.“

Досега работното време на пъбовете вече беше удължено за периода на Световното първенство, от 23:00 до 01:00 часа за мачовете, насрочени между 17:00 и 21:00 часа, и до 02:00 часа за мачовете, които започваха след 21:00 часа.

Обикновено всеки пъб трябва да поиска одобрение от местните власти за удължаване на работното време, като заявлението се подава най-малко пет работни дни предварително.

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