Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рой Кийн с прогноза за скорошно отпадне на Англия от Световното

Рой Кийн с прогноза за скорошно отпадне на Англия от Световното

  • 2 юли 2026 | 16:30
  • 255
  • 0

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн смята, че Англия няма да успее да стигне далеч на световното първенство, защото няма нужния потенциал. Той също така изрази притеснения относно един от титулярните играчи на „Трите лъва“. В сряда Англия оцеля след сериозен тест срещу ДР Конго, постигайки обрат, за да си осигури място на осминафинал срещу Мексико. Англичаните изоставаха в резултата още в седмата минута и изпитваха затруднения през по-голямата част от мача, но накрая капитанът на тима Хари Кейн се превърна в герой, носейки пълния обрат. Рой Кийн смята, че срещу единия от домакините на форума Англия няма да има проблем, но че после тимът на Тухел вероятно ще достигне своя лимит в евентуаления четвъртфинал срещу Бразилия. Според него южноамериканците са достатъчно завършен отбор, който първо ще се справи с Норвегия, а след това индивидуалният блясък на Хари Кейн и Джуд Белингам няма да е достатъчен за „Трите лъва“, които са лимитирани от към изпълнители.

„Когато гледахме Англия срещу ДР Конго, честно казано, знаехме, че ще победят. Когато имаш играчи като Хари Кейн, които ще те измъкнат от беда, винаги имаш този шанс. Мисля, че ще победят Мексико в понеделник, но ако стигнат до отбори като Бразилия и Аржентина, тогава наистина ще започнат проблемите. Ако играят така, както досега, точно срещу тези отбори ще се провалят. Не мисля, че Англия има много повече ресурси, затова казвам, че ще стигнат до четвъртфиналите“, уверено заяви Кийн.

Рой Кийн: Не виждам как този състав на Англия може да стане световен шампион
Рой Кийн: Не виждам как този състав на Англия може да стане световен шампион

Вратарят на Англия, Джордан Пикфорд, беше обект на критики по време на целия турнир, като мачът с ДР Конго не направи изключение. Пикфорд, който има 126 мача за Англия, докосна топката при гола на Брайън Сипенга в седмата минута и според Кийн е трябвало да го спаси.

„Притеснява ме и вратарят. Ако има поне малко самоуважение, би си казал, че е трябвало да спаси този удар“.

Пикфорд: Готови сме да отидем на война за Тухел
Пикфорд: Готови сме да отидем на война за Тухел

Мачът от 1/8-финалите на Мондиала между Мексико и Англия е на 6 юли от 03:00 сутринта българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 7870
  • 14
Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
  • 713
  • 0
Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:09
  • 573
  • 0
В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
  • 545
  • 0
Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

  • 2 юли 2026 | 10:48
  • 410
  • 0
Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

  • 2 юли 2026 | 10:46
  • 1034
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 15383
  • 14
Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 1069
  • 2
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 5950
  • 6
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 18524
  • 14
Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 16:56
  • 12602
  • 10
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 9159
  • 11