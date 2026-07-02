Рой Кийн с прогноза за скорошно отпадне на Англия от Световното

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн смята, че Англия няма да успее да стигне далеч на световното първенство, защото няма нужния потенциал. Той също така изрази притеснения относно един от титулярните играчи на „Трите лъва“. В сряда Англия оцеля след сериозен тест срещу ДР Конго, постигайки обрат, за да си осигури място на осминафинал срещу Мексико. Англичаните изоставаха в резултата още в седмата минута и изпитваха затруднения през по-голямата част от мача, но накрая капитанът на тима Хари Кейн се превърна в герой, носейки пълния обрат. Рой Кийн смята, че срещу единия от домакините на форума Англия няма да има проблем, но че после тимът на Тухел вероятно ще достигне своя лимит в евентуаления четвъртфинал срещу Бразилия. Според него южноамериканците са достатъчно завършен отбор, който първо ще се справи с Норвегия, а след това индивидуалният блясък на Хари Кейн и Джуд Белингам няма да е достатъчен за „Трите лъва“, които са лимитирани от към изпълнители.

„Когато гледахме Англия срещу ДР Конго, честно казано, знаехме, че ще победят. Когато имаш играчи като Хари Кейн, които ще те измъкнат от беда, винаги имаш този шанс. Мисля, че ще победят Мексико в понеделник, но ако стигнат до отбори като Бразилия и Аржентина, тогава наистина ще започнат проблемите. Ако играят така, както досега, точно срещу тези отбори ще се провалят. Не мисля, че Англия има много повече ресурси, затова казвам, че ще стигнат до четвъртфиналите“, уверено заяви Кийн.

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Вратарят на Англия, Джордан Пикфорд, беше обект на критики по време на целия турнир, като мачът с ДР Конго не направи изключение. Пикфорд, който има 126 мача за Англия, докосна топката при гола на Брайън Сипенга в седмата минута и според Кийн е трябвало да го спаси.

„Притеснява ме и вратарят. Ако има поне малко самоуважение, би си казал, че е трябвало да спаси този удар“.

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Мачът от 1/8-финалите на Мондиала между Мексико и Англия е на 6 юли от 03:00 сутринта българско време.

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