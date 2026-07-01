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  3. Тухел: Хари Кейн става все по-добър, трябваше да получим дузпа

Тухел: Хари Кейн става все по-добър, трябваше да получим дузпа

  • 1 юли 2026 | 21:38
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Селекционерът на Англия Томас Тухел остана доволен от характера, който неговият тим показа при трудната победа над ДР Конго с 2:1. Германският специалист отбеляза, че англичаните са получили гол още при първия точен удар на съперника, но след това са създали достатъчно положения, за да стигнат до успеха още в редовното време.

„Допуснахме гол още при първия им удар. След това имахме достатъчно шансове да отбележим, а според мен трябваше да получим и дузпа. Наложи се да се потрудим много, но резервите се включиха отлично и помогнаха да спечелим мача“, коментира Тухел.

Имаше ли дузпа срещу Хари Кейн?
Имаше ли дузпа срещу Хари Кейн?

Селекционерът на англичаните подчерта, че най-важното качество на отбора е било търпението в най-трудните моменти.

„Трябва да имаме нагласата, че когато стане трудно, не бива да губим вяра и търпение. Именно това направихме днес“, допълни той.

Тухел не пропусна да отличи и представянето на противниковия страж, който според него е бил една от основните причини Англия да чака толкова дълго за победния гол. Накрая германецът отправи и специални похвали към капитана Хари Кейн, който продължава да впечатлява с формата си. Именно острието на Байерн (Мюнхен) донесе пълния обрат на "трите лъва" с попаденията си през второто полувреме.

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