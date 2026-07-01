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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
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  3. Деклан Райс разкри какво е състоянието му след принудителната смяна

Деклан Райс разкри какво е състоянието му след принудителната смяна

  • 1 юли 2026 | 23:47
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Деклан Райс не успя да доиграе мача на Англия срещу ДР Конго, но разкри какво е състоянието му преди осминафиналния сблъсък срещу Мексико. Полузащитникът заяви, че всичко е наред и няма поводи за притеснения, въпреки че бе заменен в края на победата на „трите лъва“ с 2:1, а камерите уловиха негови гримаси, които феновете разтълкуваха като сигнал за потенциална травма. Райс се завърна в стартовия състав на Англия за двубоя от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026 в Атланта, след като получи почивка в последния мач от група „Л“ срещу Панама миналия уикенд.

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Мачът се оказа доста съдържателен за вицекапитана на Англия, който в 70-ата минута бе преместен от обичайната си позиция в халфовата линия на поста десен бек, докато Томас Тухел търсеше начини да стабилизира отбора си и да стигне до изравнителен гол.

„Наложи се да бъда сменен, но няма нищо притеснително. Мисля, че си направихме мача по-труден, отколкото трябваше. Играл съм там два или три пъти този сезон на тази позиция, познавам ролята, вероятно не е най-голямата ми сила, но бих направил всичко за отбора и мениджъра. При оставащи 12 минути казах, че ще дам най-доброто от себе си и мисля, че се справих добре там. Да видим какво ще се случи в следващия мач, но се надявам да не ми се налага да бъда десен бек“, каза шеговито Райс.

Деклан Райс: Няма нужда да бъдем негативни
Деклан Райс: Няма нужда да бъдем негативни
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