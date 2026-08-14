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11-те на Фратрия и Берое

  • 14 авг 2026 | 17:47
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11-те на Фратрия и Берое

Станаха ясни стартовите състави на Фратрия и Берое, които се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на Втора лига. Срещата на стадион “Спартак” във Варна стартира в 18:45.

ФРАТРИЯ - БЕРОЕ

Стартови състави:

Фратрия: 69. Илиян Илиев, 4. Кристиян Пешов, 44. Росен Стефанов, 18. Дейвид Михалев, 76. Диего Чинеа, 11. Велислав Боев, 10. Тимур Кораблин, 23. Станислав Дюлгеров, 17. Билял Халлак, 9. Денислав Ангелов, 15. Мирослав Маринов;

Берое: 1. Иван Гошев, 20. Борислав Вакадинов, 4. Денис Динев, 17. Георги Вълчев, 6. Ивайло Митев, 18. Стилян Русенов, 19. Даниел Янев, 10. Исмаел Ферер, 8. Уеслей Дуал, 24. Христо Митев, 9. Шейх Диаманка.

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