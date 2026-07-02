В Мексико отвори кафене за привърженици на отпадналите отбори

Сред морето от зеленина, което заля Мексико Сити след успеха страната над Еквадор на 1/16-финалите на Световното първенство, на едно място предизвикателно издигнаха еквадорския национален флаг. И това място приветства всички угнетени фенове на мексиканските „противници“ на място, където да се чувстват добре приети.

„Добре дошли в Losers Cafe, кафене в космополитния квартал “Кондеса”, което утешава феновете на губещите отбори“, пише в свой репортаж агенция Ройтерс.

Всяка сутрин на входа на кафенето се издигат малки знаменца, представляващи победените отбори, за да се насърчи чувството за общност. Вътре безплатна напитка очаква тези, които дойдат с фланелката на губещия отбор. Дори на салфетките пише „избършете сълзите си“.

24-годишната фотографка Монсе Агилар – подкрепяща тима на Южна Африка, пристигна тази сутрин в кафето Losers Cafe, часове след като страната й отстъпи с 0:1 на Канада в първия елиминационен кръг. И оценява както идеята, така и чувството, което й носи.

„Това е като прегръдка за сърцето след загуба“, каза тя, докато отпиваше от безплатната напитка. Всъщност

Losers Cafe е рожба на шведската марка за алтернативни млечни продукти Oatly, която след това си партнира с Иън Инфанте, собственика на кафенето. Въпросният Инфанте, чието заведение реално се казва Compay Cafe, каза, че идеята му е допаднала. 38-годишният мъж е родом от Венецуела и е основал магазина като улична сергия в близкия ромски квартал, преди да се превърне в класическо заведение на друго място.

Като имигрант, каза той, веднага е разбрал „празнотата, оставена от загубата на любимия отбор“ и че няма къде хората, които страдат, да се утешат.

Но хората, които минават покрай заведението, не са разбрали добре какво точно е вложил като идея. Доста хора минавали покрай кафенето и се затруднявали да разберат какво точно иска.

„Когато минеха покрай прозореца ми, хората казваха: „Не съм загубеняк“. Но след като им обяснихме как работи, те го разбраха и започнаха да му се наслаждават повече, чувствайки се малко по-свързани с поражението“, каза Инфанте, цитиран от БТА.

Росио де ла Куадра Диас, пазарен маркетинг- директор на Oatly Mexico разказа как компанията е избрала да стартира в столицата на Мексико - вместо в някой от градовете в САЩ или Канада, които също са домакини на мачове от Световното първенство - заради „бързия растеж на марката в Латинска Америка и местното чувство за хумор“.

„Концепцията за създаване на кафене за губещи в Мексико имаше смисъл, защото почти винаги губим“, каза Де ла Куадра.

Сега, след като Мексико спечели първия си мач с елиминации от 40 години насам, този манталитет може да се промени. Мексиканските фенове се молят Ел Три да успее да направи историческа изненада в сблъсъка си срещу Англия (03:00 часа българско време в понеделник сутрин). А ако не, винаги ще има „Кафене на губещите“ и там ги чакат с отворени обятия и безплатни напитки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google