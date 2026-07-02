Тухел вече има оправдание при евентуална загуба от Мексико

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че е невъзможно неговият отбор да се адаптира към надморската височина в Мексико Сити. Именно там ще бъде следващият мач на "Трите лъва". Те ще гостуват на един от домакините на Световното първенство Мексико на "Ацтека" в мач от осминафиналите в неделя.

Вчера британците имаха сериозни проблеми срещу ДР Конго и Хари Кейн трябваше да ги спасява. Голмайсторът се разписа на два пъти в последните 15 минути, а Англия направи пълен обрат до крайното 2:1.

#FIFAWorldCup2026 | Thomas Tuchel described a potential match against Mexico at the Estadio Azteca as "one of the most beautiful and exciting fixtures" in football, while acknowledging the altitude and atmosphere as major challenges.

"We are ready for that," the England coach… pic.twitter.com/zS1BnYWSaI — teleSUR English (@telesurenglish) July 2, 2026

Мексико изигра три от четирите си мача на Световното първенство през 2026 г. на стадион „Ацтека“, който се намира на около 2240 метра надморска височина, докато Англия е базирана в Канзас Сити и пътува за всяка среща. Отборът се е върнал в базата си в Канзас и ще лети за Мексико Сити в петък следобед.

"Това е може би един от най-красивите и вълнуващи двубои, които можеш да имаш“, каза Тухел за осминафиналния сблъсък на Англия. - Играеш срещу Мексико на "Ацтека" и ще има много, много, много препятствия, които ни очакват. Да не говорим, че надморската височина ще бъде, разбира се, голям недостатък, защото не можем физически да се адаптираме към нея за четири дни. Просто е невъзможно, а може би ще се появят и още препятствия. Но ние сме готови за това, може би имаме нужда от него. Сега имаме идеалната платформа, за да вярваме искрено, че сме готови, и че когато стане трудно, ще намерим отговорите.“

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thomas Tuchel says the altitude will be a MAJOR DISADVANTAGE for England Mexico at the Estadio Azteca:



“There’s no way we can adapt to the altitude in such a short period of time.



IT WILL BE A HUGE DISADVANTAGE FOR US, and I’m sure there will be even more obstacles.” 🏟️ pic.twitter.com/nLI4BTLXUP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 1, 2026

Еквадор подаде официална жалба до ФИФА, след като пред хотела на отбора им в Мексико Сити бяха хвърлени фойерверки в нощта преди загубата им с 0:2 от Мексико. "Не съм сигурен дали пътуването ще бъде гладко, дали сънят ще бъде спокоен, дали ще има шум пред хотела. Добре, нека се случва. Това е много красив и вълнуващ мач. Ще има много препятствия, но този отбор ще бъде готов, каквото и да струва", заяви треньорът на Англия.

Тухел обаче беше категоричен, че Англия се е адаптирала към климата още от пристигането си в САЩ за предтурнирния си лагер във Флорида: "Дойдохме много рано в САЩ и натрупахме добра подготовка на горещина в телата си. Това беше основната идея – да се аклиматизираме. Това би им помогнало, така че мисля, че жегата и влажността няма да са проблем за нас. Свикнали сме с това. Свикнали сме от тренировките и от подготвителния ни лагер във Флорида.“

"Моето разбиране е, че не можем да се адаптираме към надморската височина. Това е просто огромно предимство, което Мексико ще има. Просто отнема твърде много време. Имаме само три дни между този мач. Физически просто не е възможно да се адаптираме към надморската височина, която е доста голяма. Знаехме това предварително, така че това е просто нещо, недостатък, с който ще трябва да се справим, и мисля, че показахме нагласата, че сме готови за това, и оттам продължаваме", каза още германецът.

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Снимки: Imago