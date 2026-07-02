Тухел вече има оправдание при евентуална загуба от Мексико

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че е невъзможно неговият отбор да се адаптира към надморската височина в Мексико Сити. Именно там ще бъде следващият мач на "Трите лъва". Те ще гостуват на един от домакините на Световното първенство Мексико на "Ацтека" в мач от осминафиналите в неделя.
Вчера британците имаха сериозни проблеми срещу ДР Конго и Хари Кейн трябваше да ги спасява. Голмайсторът се разписа на два пъти в последните 15 минути, а Англия направи пълен обрат до крайното 2:1.
Мексико изигра три от четирите си мача на Световното първенство през 2026 г. на стадион „Ацтека“, който се намира на около 2240 метра надморска височина, докато Англия е базирана в Канзас Сити и пътува за всяка среща. Отборът се е върнал в базата си в Канзас и ще лети за Мексико Сити в петък следобед.
"Това е може би един от най-красивите и вълнуващи двубои, които можеш да имаш“, каза Тухел за осминафиналния сблъсък на Англия. - Играеш срещу Мексико на "Ацтека" и ще има много, много, много препятствия, които ни очакват. Да не говорим, че надморската височина ще бъде, разбира се, голям недостатък, защото не можем физически да се адаптираме към нея за четири дни. Просто е невъзможно, а може би ще се появят и още препятствия. Но ние сме готови за това, може би имаме нужда от него. Сега имаме идеалната платформа, за да вярваме искрено, че сме готови, и че когато стане трудно, ще намерим отговорите.“
Еквадор подаде официална жалба до ФИФА, след като пред хотела на отбора им в Мексико Сити бяха хвърлени фойерверки в нощта преди загубата им с 0:2 от Мексико. "Не съм сигурен дали пътуването ще бъде гладко, дали сънят ще бъде спокоен, дали ще има шум пред хотела. Добре, нека се случва. Това е много красив и вълнуващ мач. Ще има много препятствия, но този отбор ще бъде готов, каквото и да струва", заяви треньорът на Англия.
Тухел обаче беше категоричен, че Англия се е адаптирала към климата още от пристигането си в САЩ за предтурнирния си лагер във Флорида: "Дойдохме много рано в САЩ и натрупахме добра подготовка на горещина в телата си. Това беше основната идея – да се аклиматизираме. Това би им помогнало, така че мисля, че жегата и влажността няма да са проблем за нас. Свикнали сме с това. Свикнали сме от тренировките и от подготвителния ни лагер във Флорида.“
"Моето разбиране е, че не можем да се адаптираме към надморската височина. Това е просто огромно предимство, което Мексико ще има. Просто отнема твърде много време. Имаме само три дни между този мач. Физически просто не е възможно да се адаптираме към надморската височина, която е доста голяма. Знаехме това предварително, така че това е просто нещо, недостатък, с който ще трябва да се справим, и мисля, че показахме нагласата, че сме готови за това, и оттам продължаваме", каза още германецът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago