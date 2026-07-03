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Осем от Тунис с положителни проби, англичаните обявиха, че отиват в Мексико със собствен готвач

  • 3 юли 2026 | 16:59
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Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на осем тунизийски футболисти от националния отбор, участник на Световното първенство по футбол, съобщи "Дейли Мейл". Според източника въпросното вещество е кленбутерол, лекарство, което разширява дихателните пътища и е в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA).

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Възможно е то да е попаднало в организма след консумация на замърсено месо по време на тренировъчния лагер на тунизийския отбор в Мексико. Клубовете на играчите вече са информирани за ситуацията. Тунис беше елиминиран от Световното първенство след груповата фаза. След първия мач от турнира, загубен от Швеция с 1:5, футболната федерация на страната уволни старши треньора на националния отбор Сабри Ламуши. Африканският тим бе на лагер в Мексико, където това не е първи такъв случай. Именно поради тази причина от щаба на Англия обявиха, че ще пристигнат със собствен готвач и продукти, за да избегнат възможността за подобен проблем. "Трите лъва" се изправят срещу Мексико в неделя в 1/8-финален сблъсък на "Ацтека".

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Снимки: Gettyimages

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