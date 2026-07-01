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  3. Скандални подвиквания от мексиканските фенове могат да донесат главоболия на отбора

Скандални подвиквания от мексиканските фенове могат да донесат главоболия на отбора

  • 1 юли 2026 | 20:08
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Единият от домакините на Световното първенство може да получи тежка санкция от ФИФА. Привърженици на Мексико стигнаха твърде далеч при подвикванията си по време на победата над Еквадор от 1/16-финалите. Някой от феновете стигнаха твърде далеч, след като бяха чути да скандират обидната дума - "путо", която в превод от испански означава мъжка проститутка. Скандирането, което обикновено се чува, когато вратарят на противниковия отбор изпълнява удар от вратата, е създавало проблеми на Мексико и в миналото, като е било регистрирано на последните три световни първенства в Бразилия, Русия и Катар.

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Както съобщава „Дейли Мейл“, мексиканската футболна федерация се е опитала да овладее хомофобското скандиране чрез призиви за спиране и образователни програми, но изглежда те са били пренебрегнати. Преди турнира федерацията стартира кампания, целяща да спре скандирането. Членове на отбора на Мексико от Световното първенство през 1986 г. насърчиха феновете да правят „вълна“, но без да пеят обидната дума.

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Явно кампанията не е била успешна, тъй като феновете са чути да скандират обидата още от мача на откриването на тазгодишния турнир. Още преди началото на Световното първенство през 2026 г. Мексико беше санкциониран заради използването на хомофобската обида от фенове. Последното решение на Спортния арбитражен съд (КАС) се отнасяше до скандирания по време на мачове през 2024 г. срещу Боливия, Уругвай, Бразилия и САЩ. Съдиите потвърдиха наложените от ФИФА глоби в общ размер на 140 000 швейцарски франка (178 000 долара), но отмениха санкцията за затваряне на част от стадион по време на мач, организиран от ФИФА, като например Световното първенство.

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