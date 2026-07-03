Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

Билети, първоначално закупени от английски привърженици за осминафиналния мач от Световното първенство срещу Мексико в понеделник, бяха пуснати за препродажба за хиляди паундове в официалния портал на ФИФА. Най-скъпите пропуски са четири, обявени заедно, с номинална стойност от 605 долара (460 паунда), които сега са оценени на 30 000 долара (22 800 паунда) всеки.

Към тази цена купувачът трябва да заплати и 15% такса на ФИФА, което увеличава крайната сума до 34 500 долара (26 220 паунда) – 57 пъти над номиналната стойност. Продавачът също дължи 15% такса на ФИФА в размер на 4500 долара (3420 паунда), но дори и след това би реализирал печалба от 25 500 долара (19 380 паунда) на билет.

Най-евтиният наличен билет е с обща цена от 3448 долара (2620 паунда) при номинална стойност от 295 долара (224 паунда), което е почти 12 пъти над първоначалната цена.

Футболната асоциация на Англия потвърди, че тези билети са били закупени чрез томболата на Клуба на пътуващите привърженици на Англия (ESTC) след жребия през декември.

Към петък сутринта 76 билета са били обявени в категориите за привърженици зад вратата в английския сектор. Не е възможно да се установи дали те се продават от първоначалния купувач от ESTC, или са били придобити от трета страна и след това пуснати на завишените цени.

Билетите от разпределението на ESTC могат да бъдат закупени само от потребители, които са се самоопределили като „фенове на“ Англия при регистрацията си във ФИФА.

Цените, които могат да се променят, се определят от продавача и показват само исканата сума, а не това, което купувачът е готов да плати. Футболната асоциация не може да ограничи препродажбата на тези билети, тъй като тя е разрешена от ФИФА.

Билетите от най-евтината категория (60 долара или 45 паунда) обаче не могат да бъдат обявявани за препродажба.

ESTC, чието членство струва 65 паунда годишно за подновяващи възрастни членове, е получил разпределение от 3000 билета за мача на стадион „Ацтека“ с капацитет 80 824 души, като тази бройка не може да бъде увеличена. Общо 4373 членове са кандидатствали за билет, което означава, че търсенето значително е надхвърлило предлагането.

Билетите за препродажба в секторите извън тези за английски фенове на „Ацтека“ като цяло се предлагат на сходни цени.

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