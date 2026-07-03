Англия отложи полета си до Мексико за 1/8-финалния сблъсък поради опасения за шпионаж

Английският национален отбор реши да отложи полета си до Мексико Сити за мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Мексико поради опасения за шпионаж, съобщава "Дейли Мейл". Според информацията, след победата над ДР Конго (2:1), отборът на Томас Тухел се е завърнал в тренировъчната си база в Канзас Сити, вместо да пътува до Мексико Сити. Това решение се дължи на опасения, че мексиканците може да опитат да шпионират тактическите планове на англичаните за предстоящия мач.

Проблемите в отбрана пред Тухел остават

Тренировъчната база на английския отбор е под засилена охрана. По-рано беше съобщено, че мексиканските фенове планират да дадат на противниците си „нощ на ада“. Те планират да лишат играчите от сън в навечерието на мача им от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., използвайки мощни високоговорители и автомобилни клаксони. Мачът Мексико срещу Англия ще се проведе на 6 юли.

Тухел вече има оправдание при евентуална загуба от Мексико

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Снимки: Gettyimages