Проблемите в отбрана пред Тухел остават

Защитниците Рийс Джеймс и Джарел Куанса отново отсъстваха от възстановителната тренировка на националния отбор на Англия след победата срещу ДР Конго в преките елиминации на Световното първенство. Двамата пропуснаха мача в Атланта заради контузии. Джеймс има проблем с подколянното сухожилие, докато Куанса, който бе заменен принудително срещу Панама, навехна глезена си.

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Отсъствието им ги поставя под въпрос и за осминафинала срещу Мексико в неделя. Група от 13 играчи участва във възстановителната тренировка, като към тях се присъединиха и късните смени в мача срещу ДР Конго Еберечи Езе и Джон Стоунс. Целият тим ще проведе занимание и в петък и след това заминава директно за Мексико Сити.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages