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  3. Проблемите в отбрана пред Тухел остават

Проблемите в отбрана пред Тухел остават

  • 3 юли 2026 | 09:29
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Защитниците Рийс Джеймс и Джарел Куанса отново отсъстваха от възстановителната тренировка на националния отбор на Англия след победата срещу ДР Конго в преките елиминации на Световното първенство. Двамата пропуснаха мача в Атланта заради контузии. Джеймс има проблем с подколянното сухожилие, докато Куанса, който бе заменен принудително срещу Панама, навехна глезена си.

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Отсъствието им ги поставя под въпрос и за осминафинала срещу Мексико в неделя.  Група от 13 играчи участва във възстановителната тренировка, като към тях се присъединиха и късните смени в мача срещу ДР Конго Еберечи Езе и Джон Стоунс. Целият тим ще проведе занимание и в петък и след това заминава директно за Мексико Сити

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Снимки: Gettyimages

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