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Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

  • 3 юли 2026 | 15:29
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От ФИФА са дали разрешение, удовлетворявайки молбата на Англия, да бъдат поставени пъти блокади и да ограничат периметъра около стадиона, информира местната преса. Англичаните са получили светлина, след като са изразили огромни опасения, че мексиканските фенове ще опитат да причинят безредици и да вдигнат огромен шум чрез различни средства, за да смутят съня на “трите лъва” преди двубоя на Англия с Мексико от 1/8-финалите на Световното първенство. Въпреки намерението на Английската футболна асоциация да запази в тайна хотела, в който ще остане отбора, те очакват мексиканските фенове да разберат къде са настанени и да създадат безредици.

Англия отложи полета си до Мексико за 1/8-финалния сблъсък поради опасения за шпионаж
Англия отложи полета си до Мексико за 1/8-финалния сблъсък поради опасения за шпионаж

Англичаните засилват натиска си спрямо ФИФА и по-рано днес отложиха полета си за Мексико Сити, като обяснението в медиите е, че Томас Тухел е изразил сериозни притеснения относно възможността тренировките на отбора в страната да бъдат шпионирани. Самият германски наставник пък заяви след победата над ДР Конго, че “трите лъва” ще имат сериозни проблеми с аклиматизацията поради високата надморска височина и малкото време за аклиматизация. Англия победи трудно африканския тим с 2:1 две попадения на Хари Кейн в последния четвърт час на редовното време.

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Снимки: Gettyimages

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