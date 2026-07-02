Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Селекционерът на Англия Томас Тухел е убеден, че неговият отбор ще получи възмездие за прословутия гол на Диего Марадона, известен като „Божията ръка“, като победи Мексико на „Ацтека“. Двубоят от елиминациите на Световното първенство ще бъде първият за „Трите лъва“ на този легендарен стадион от четвъртфинала през 1986 г.

Германският специалист заяви, че споменът за онзи мач и търсенето на реванш ще послужат като допълнителна мотивация за неговите футболисти.

„Да, това ще ни помогне и ще го постигнем. Това е карма. Кармата ще бъде на наша страна. Разбира се, че помня това Световно първенство и Марадона. Двата гола срещу Англия също – един след дрибъл и друг, който няма как да бъде признат в днешни времена“, коментира Тухел.

Той сподели и личните си спомени от Мондиала в Мексико, когато е бил едва на 13 години.

„Бях само на 13 години, когато Германия игра с Аржентина на финала на този стадион, който е икона. Помня книжчицата за този мач и в нея имаше много снимки, флагове и какво ли не. Супер се радвам, че ще срещнем Мексико в Мексико, но е истина, че ще играем срещу енергията на цяла една страна“, добави наставникът.

Междувременно стана ясно, че Рийс Джеймс и Джарел Куанса не са взели участие в последната тренировка на английския национален отбор. Заниманието е било възстановително след победата над ДР Конго в първия мач от елиминационната фаза.

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Снимки: Gettyimages