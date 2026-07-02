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Мексиканците плашат Англия с впечатляваща статистика

  • 2 юли 2026 | 07:18
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Мексико - Англия ще е един от най-вълнуващите мачове от осминафиналите на Мондиал 2026. Срещата ще се играе на стадион "Ацтека", който е истинска крепост за мексиканците и статистиката го доказва.

В последните си 89 официални мача на легендарното съоръжение Мексико има само две загуби - срещу Тайланд през 2001 година и срещу Хондурас преза 2013-та. Победите са 70, а равенствата - 17.

Мексико не загуби нито един от последните си 10 мача на световни финали, играни на "Ацтека".

Отборът на Хавиер Агире спечели и 4-те си мача от началото на Мондиал 2026, като в тях не е допуснал попадение.

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Снимки: Gettyimages

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