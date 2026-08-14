Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.
ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист
ЦСКА привлече Каталин Иту.
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Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.
Фланговият футболист пристига при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) и подписа договор за 3 години.
ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google