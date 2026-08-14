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Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
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Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.

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ЦСКА привлече Каталин Иту.

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Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.

Фланговият футболист пристига при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) и подписа договор за 3 години.

ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!

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