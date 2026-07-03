Испания нямаше такава победа на Мондиал от САЩ’94

Победата на Испания с 3:0 над Австрия се оказа най-убедителната за тима в елиминационен мач на Световно първенство от САЩ’94 насам.

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Тогава „Ла Фурия“ печели със същия резултат в 1/8-финал срещу Швейцария, след което отпада в следващата фаза, отстъпвайки с 1:2 от Италия. На следващия Мондиал испанците отпаднаха още в груповата фаза въпреки разгрома с 6:1, който нанесоха на България. През 2002 година те преодоляха осминафиналите след дузпи срещу Ейре, но веднага след това отпаднаха по същия начин от домакините Южна Корея. На Световното първенство през 2006 година иберийците отново преодоляха своята група, но още в 1/8-финалите загубиха от Франция с 1:3.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Spain score 2+ goals in a men's World Cup knockout match for the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐓𝐈𝐌𝐄 since a 3-0 win vs Switzerland in 1994. pic.twitter.com/Ylq8zypzZk — CentreGoals. (@centregoals) July 2, 2026

През 2010 година Испания записа четири поредни победи с по 1:0, последната от които след продължения, срещу Португалия, Парагвай, Германия и Нидерландия, за да постигне исторически триумф с първата си световна титла. При защитата на трофея обаче те се провалиха и отпаднаха още в групата си в Мондиал 2014. На следващия подобен турнир те отпаднаха след дузпи срещу домакина Русия в осминафиналите, а на Световното първенство в Катар отпаднаха по същия начин, и то отново на старта на елиминациите. Сега обаче испанците най-после записаха успех в елиминационен двубой, който да не е с 1:0 или след изпълнение на дузпи.

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Снимки: Gettyimages