Ямал: Не се плашим от никого, целта е световната титла

Младата суперзвезда на испанския национален отбор Ламин Ямал не скри огромното си щастие след класирането на „ла роха“ за 1/8-финалите на Световното първенство през 2026 г. Испанците надделяха с 2:0 над коравия тим на Австрия, което им осигури визи за следващата фаза в Далас. Въпреки че в този мач крилото не успя да се разпише, той демонстрира изключително зряло поведение и обяви, че истинският турнир започва едва сега, когато всяка грешка означава отпадане.18-годишният футболист на Барселона сподели, че вече се чувства напълно възстановен и готов за големите битки в елиминациите.

„Много съм щастлив, излязохме с мисълта, че искаме да отидем в Далас и да играем на осминафиналите. Започвам да се чувствам отново себе си. Вече съм на 100% и съм готов за това, което предстои. Да, липсваше ми голът днес, но докато отборът побеждава, това е най-важното. На Световно първенство, ако загубиш, си отиваш у дома. Сега трябва да си починем и да мислим изцяло за следващия ни съперник“, заяви Ямал.

Той заяви сериозни амбиции и никакъв страх от следващия съперник, който ще бъде определен между Португалия и Хърватия.

„Да спечелиш тук е най-великото нещо, няма нищо по-добро от Световно първенство. Когато едно дете мечтае, то мечтае точно за това. Искам да преминаваме кръг след кръг и да изпълня голямата си цел: да стана световен шампион с Испания. Трябва да продължим да израстваме, но истината е, че не се плашим от абсолютно никого. Все ми е едно дали ще играем срещу Хърватия или Португалия. За мен би било чест да се изправя срещу Кристиано, но съперникът няма значение за нашите амбиции“, категоричен бе тийнейджърът.

Ямал завърши изказването си с много емоционални думи, посветени на семейството му.

„Трогва ме да виждам брат ми толкова щастлив и майка ми да живее живота, който напълно заслужава. Брат ми е все едно ми е син, влюбен съм в него. Благодарен съм на публиката за цялата обич, която ми дава и която ми помага много на терена. Когато всички крещят името ми обаче, аз просто искам да се концентрирам и да прекарам време със семейството си. Те са единствените хора, които ме виждат просто като Ламин – такъв, какъвто всъщност съм“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages