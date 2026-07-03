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  3. Алаба: Испания притежава огромна класа, трудно е да тичаш 90 минути след топката

Алаба: Испания притежава огромна класа, трудно е да тичаш 90 минути след топката

  • 3 юли 2026 | 02:45
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Капитанът на Австрия Дейвид Алаба призна превъзходството на Испания след отпадането на неговия тим на 1/16-финалите. Опитният бранител анализира причините за поражението и посочи кога се е пречупил мачът за австрийците.

„Испания има много силен отбор, с много качество и играе много спокойно с топка. Това беше изключително труден мач. Мисля, че в началото стояхме добре на терена, но след първото прекъсване те промениха малко играта си и след това стана много трудно за нас“, сподели Алаба веднага след срещата.

Защитникът посочи голямото предимство в контрола на топката като основно оръжие на съперника.

„Тяхната най-голяма сила е играта с топка – те я притежават изключително много и след 90 минути става много трудно да тичаш след нея. Имат играчи с голямо качество, много са опасни и когато действат заедно, са изключително сигурни с топка в крака“, завърши австрийската звезда.

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Снимки: Gettyimages

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