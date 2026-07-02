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Унай Симон изпревари Касийяс и Дзенга и вече е №1 на световни финали

  • 2 юли 2026 | 23:59
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Испанският страж Унай Симон се превърна в абсолютен №1 в историята на световните първенства по време на 1/16-финалния сблъсък срещу Австрия на Световното първенство през 2026 г.. Вратарят на „ла роха“ влезе в двубоя на американска земя с актив от 429 поредни минути без допуснат гол на Мондиал. Благодарение на перфектната игра в отбрана, той успя да "заключи" вратата си и в този мач и това му позволи да свали от върха две от най-големите легенди на световния футбол в рамките на точно 90 минути.

Първият исторически момент на стадиона в Лос Анджелис дойде в 48-ата минута на срещата. Тогава Унай Симон официално премина границата от 476 „сухи“ минути, държана досега от легендарния Икер Касийяс от първенствата през 2010 и 2014 г.. С това постижение Симон моментално се превърна в испанския вратар с най-дълга серия без инкасирано попадение на световни финали в историята на иберийската селекция.

Истинското величие на рекорда обаче бе подпечатано в самия край на двубоя. Вечното световно постижение от 517 минути без допуснат гол, поставено от италианеца Валтер Дзенга на Мондиал 1990, изглеждаше недостижимо в продължение на 36 години. Симон се нуждаеше от точно 89 минути без гол срещу австрийците, за да излезе еднолично на първо място. След като редовното време изтече при чиста мрежа за Испания, Унай Симон завърши срещата с феноменалните 519 последователни минути без гол, превръщайки се в стража с най-дълга серия без попадение във вратата си на световни финали.

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