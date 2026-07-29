Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Ултрасите на Университатя (Крайова) опитаха да стресират играчите на Левски преди тазвечершната среща-реванш от втория предварителен кръг на Шампионска лига. Тази нощ фенове на румънците, точно в 4:00 часа, организираха сериозна заря пред хотел “Престиж”, където са отседнали футболистите на Хулио Веласкес.

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Зарята е прадължила няколко минути. По-голяма част от играчите на “сините” обаче въобще не са и разбрали за грозния номер на румънците.

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Както е известно, “сините” имат преднина от един гол след успеха с 1:0 на “Герена” и при равенство и победа в редовното време със сигурност ще продължават в третия предварителен кръг на Шампионска лига.

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