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  3. Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Ултрасите на Университатя (Крайова) опитаха да стресират играчите на Левски преди тазвечершната среща-реванш от втория предварителен кръг на Шампионска лига. Тази нощ фенове на румънците, точно в 4:00 часа, организираха сериозна заря пред хотел “Престиж”, където са отседнали футболистите на Хулио Веласкес.

Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния
Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

Зарята е прадължила няколко минути. По-голяма част от играчите на “сините” обаче въобще не са и разбрали за грозния номер на румънците.

Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!
Сектор "Б": Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Както е известно, “сините” имат преднина от един гол след успеха с 1:0 на “Герена” и при равенство и победа в редовното време със сигурност ще продължават в третия предварителен кръг на Шампионска лига.

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