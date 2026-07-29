Баркола е казал "да" на Ливърпул

Нападателят на Пари Сен Жермен, Брадли Баркола, е постигнал устно споразумение с Ливърпул за евентуален трансфер при „червените“ това лято, съобщава френското издание „Екип“. Вестникът допълва, че играчът вече е разговарял с клуба и дори с мениджъра на английския отбор, Андони Ираола. Въпреки тази важна стъпка, все още няма сключен договор.

23-годишният футболист вече е решил да не подновява договора си с Пари Сен Жермен, който изтича през юни 2028 г., и така дава съгласието си за преминаване в английския гранд. Баркола сега очаква двата клуба да постигнат споразумение, което да му позволи да се премести във Висшата лига.

Във Франция се твърди, че вече са започнали разговори между ръководствата на Ливърпул и парижани, чийто спортен съветник е португалецът Луиш Кампош.

Баркола беше привлечен от Лион за 45 милиона евро през 2023 г. и беше част от отбора на Пари Сен Жермен, който спечели Шампионската лига през последните две години, както и три френски първенства. Въпреки това, той далеч не е основният нападател на клуба, като е зад Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия в йерархията. В 159 мача за клуба той е отбелязал 39 гола.

Междувременно Ливърпул продължава да търси нападател, за да даде повече опции на Андони Ираола, който ще трябва да се справи с напускането на Мохамед Салах. Виктор Муньос вече беше привлечен от Осасуна, но клубът продължава да търси крило, като вече е направил запитване и за Магнес Аклиуш от Монако, който, любопитно, също е следен от Пари Сен Жермен.

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Снимки: Gettyimages