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Де ла Фуенте: Бяхме близо до съвършенството, но можем още

  • 3 юли 2026 | 00:31
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте бе доволен от своя отбор след победата с 3:0 над Австрия на 1/16-финалите на Световното първенство. Той смята, че играчите му са направили почти перфектен мач, но пък допълни, че те могат дори още повече от това, което показаха.

"Нашият тим игра добре, изпълнихме указанията, които бях дал. Знаем, че всеки следващ мач е най-важният. В елиминациите сме. Бяхме много подготвени за това, което може да предложи съперника, с оглед предишните ни мачове. Мисля, че направихме голям мач, осъществихме всичко, което искахме. Класическо 3:0. Във всички аспекти играхме добре, почти близко до съвършенството. Подобряваме се всеки път", започна Де ла Фуенте.

След това той бе попитан има ли още какво да подобрява в отбор, който е стабилен както в защита, така и в халфовата линия и в нападение.

"Всички аспекти, които отбелязахте, са така, но всеки един мач ще става все по-трудно. Сега отиваме към 1/8-финалите. Това е много важна фаза за нас. Трябва да останем концентрирани, съсредоточени и винаги да се подобряваме. Винаги може нещо да се подобри, разбира се. Аз искам още и още. Тези футболисти могат много повече", смята испанецът.

Той коментира и блестящото представяне на Микел Оярсабал, който отбеляза две от попаденията в мача.

"Да, той винаги показва това, което може на терена, вкарва голове, сътворява атаките. Но ден след ден трябва да показва повече, както и неговите съотборници. Всички направиха превъзходен мач, радвам се за футболистите, но ние не трябва да спираме да работим", допълни специалистът.

Накрая дойде и въпросът кой предпочита за следващ съперник - Португалия или Хърватия.

"Познаваме се добре и с двата отбора - единият трябва да спечели, а другият да отпадне. Така че важно е ние какво ще покажем като футбол, а не съперника", завърши Де ла Фуенте.

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Снимки: Gettyimages

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