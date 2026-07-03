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Любопитното послание на лентата за коса на Ламин Ямал

  • 3 юли 2026 | 02:02
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Ламин Ямал не успя да увенчае с гол добрия си мач срещу Австрия. Футболистът на „блауграна“, който имаше няколко възможности да се разпише, все пак помогна на отбора със своето присъствие при победата на Испания с 3:0. Ямал в крайна сметка спечели и приза за играч на мача.

Крилото на Барселона привлече вниманието на камерите с характерния си стил.

Осъзнавайки, че привлича всички погледи, Ламин реши да носи послание на лентата си за коса, което направи впечатление на всички. „Его Ямал“ е надписът, който той избра да носи на челото си, показвайки по този начин, че е модел за подражание и в естетическо отношение.

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