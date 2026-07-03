Конрад Лаймер: Борихме се с чест до последната секунда

Халфът на Австрия Конрад Лаймер не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 от Испания и отпадането на тима му на 1/16-финалите на Световното първенство. Той призна класата на съперника, но допълни, че тимът му се е борил с чест до последната секунда.

„Да играеш срещу Испания, когато имат пълен контрол над топката, е физическо изтощение. Ямал и Дани Oлмо непрекъснато сменяха позициите си и ни караха да тичаме безцелно. Изгубихме организацията си в отбрана след почивката. Разочаровани сме, но се борихме с чест до последната секунда“, заяви Лаймер.

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Снимки: Gettyimages