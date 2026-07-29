Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Левски гостува на Университатя (Крайова) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Йон Облеменко" е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро.

"Сините" спечелиха с 1:0 първата среща в София и днес трябва да направят всичко възможно да запазят преднината си и да продължат към следващия кръг на най-престижния европейски клубен турнир. Кристиан Димитров реализира единственото попадение на стадион "Георги Аспарухов" преди седмица. Ако преодолее румънския първенец, тимът на Хулио Веласкес ще си гарантира участие в основната схема на Лигата на конференциите.

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Левски се намира в добра форма, като от началото на тази кампания е записал четири победи (две в efbet Лига и две в ШЛ) и едно равенство (в ШЛ). През изминалия уикенд столичани постигнаха обрат срещу Локомотив (София) в "Надежда" и ще опитат да пренесат доброто си настроение и в днешния сблъсък. Лошата новина за играчите на Веласкес е, че те няма да могат да разчитат на подкрепата на своите привърженици, които имат забрана, получена след мача с Борац (Баня Лука).

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Университатя пък претърпя тежка загуба с 1:5 от Динамо (Букурещ) преди четири дни и треньорът Филипе Коельо е застрашен от уволнение, ако отборът му отпадне от родния гранд тази вечер.

Аут за румънците е титулярният халф Олександър Романчук, който е с травма.

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В "синия" лагер обратно в строя са Хуан Переа, Мехди Мубарик и Асен Митков. Извън състава обаче остават контузените Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Победителят от тази двойка ще срещне някой измежду Омония (Никозия) и Кайрат, докато загубилият ще се изправи срещу финландския КуПС в Лига Европа.

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Университатя (Крайова) - Левски

Начало: 20:30 часа

Съдия: Матео Марченаро

Стадион: "Йон Облеменко", Крайова

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