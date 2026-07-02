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Мондиал 2026: Испания - Австрия
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В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
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Испанските спортни медии останаха дълбоко разделени в мненията си относно ключовата спорна ситуация около 30-ата минута на мача от 1/16-финалите на Световното първенство между Испания и Австрия. При центриране от корнер за „ла роха“, шведският арбитър Глен Нюберг отмени попадение на Марк Кукурея, отсъждайки нарушение срещу австрийския вратар Александер Шлагер. В центъра на събитията се оказа младият бранител Пау Кубарси, който скочи в непосредствена близост до стража при груповото боричкане в наказателното поле. Тъй като топката веднага след това попадна в Кукурея и той опъна мрежата, решението на рефера моментално взриви испанските среди.

Авторитетното издание „АС“ твърдо застана зад решението на главния съдия, позовавайки се на своя съдийски анализатор Едуардо Итуралде Гонсалес. Бившият рефер обясни, че действията на арбитъра напълно съвпадат със специалните инструкции за това Световно първенство, които изискват максимална защита на вратарите срещу всякакви блокове и контакти, ограничаващи движенията им. Според Итуралде, Кубарси е извършил явно нарушение, като е докоснал ръцете на Шлагер в момента, в който вратарят е имал реална възможност да улови топката, което прави отменянето на гола напълно правомерно.

На коренно различно мнение обаче се оказаха колегите им от вестник „Марка“. Техният съдийски експерт Алфонсо Перес Бурул заяви категорично, че в ситуацията няма нищо наказуемо и попадението е напълно редовно. Според Бурул, Кубарси прави чисто вертикално скачане без никакво избутване или умишлен блок срещу вратаря. От лагера на „Марка“ изразиха силно недоволство от факта, че Нюберг изобщо не е отишъл до монитора на VAR, за да прегледа ситуацията, което засили усещането за несправедливост у испанците, особено след предишното лошо съдийство, което претърпяха срещу Уругвай.

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Снимки: Gettyimages

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