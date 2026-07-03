Педро Поро: Да играя в такъв мач е мечта, която имам от дете

Десният защитник на Испания Педро Поро изрази голямото си щастие след класирането на отбора за 1/8-финалите на Световното първенство след успеха с 3:0 над Австрия. Бранителят, който бе един от голмайсторите в мача, подчерта, че зад този успех се крие сериозен труд, а усещането да бъде на терена в подобен двубой е неописуемо.

„Много съм щастлив. Зад това стои изключително много здрава работа. Отборът спечели и аз останах без думи. Да играя в такъв мач е мечта, която имам още от дете. С всяка среща се разбираме все по-добре на терена. Продължаваме напред към следващия кръг“, сподели Поро.

Защитникът коментира и критиките, като категорично заяви, че отборът не се влияе от външни фактори и е напълно уверен в силите си.

„Хората си имат своите мнения. Ние си вършим работата още от първия ден. Вярваме в себе си, а това, което казват останалите, е достойно за уважение. На Световното първенство се изправяш срещу най-добрите, така че сега се фокусираме изцяло върху следващия кръг“, завърши испанският бранител.

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Снимки: Gettyimages