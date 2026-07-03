Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Португалия - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Педро Поро: Да играя в такъв мач е мечта, която имам от дете

Педро Поро: Да играя в такъв мач е мечта, която имам от дете

  • 3 юли 2026 | 01:22
  • 179
  • 0

Десният защитник на Испания Педро Поро изрази голямото си щастие след класирането на отбора за 1/8-финалите на Световното първенство след успеха с 3:0 над Австрия. Бранителят, който бе един от голмайсторите в мача, подчерта, че зад този успех се крие сериозен труд, а усещането да бъде на терена в подобен двубой е неописуемо.

„Много съм щастлив. Зад това стои изключително много здрава работа. Отборът спечели и аз останах без думи. Да играя в такъв мач е мечта, която имам още от дете. С всяка среща се разбираме все по-добре на терена. Продължаваме напред към следващия кръг“, сподели Поро.

Защитникът коментира и критиките, като категорично заяви, че отборът не се влияе от външни фактори и е напълно уверен в силите си.

„Хората си имат своите мнения. Ние си вършим работата още от първия ден. Вярваме в себе си, а това, което казват останалите, е достойно за уважение. На Световното първенство се изправяш срещу най-добрите, така че сега се фокусираме изцяло върху следващия кръг“, завърши испанският бранител.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
  • 746
  • 0
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

  • 2 юли 2026 | 23:02
  • 1075
  • 5
Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 1119
  • 0
Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

  • 2 юли 2026 | 22:25
  • 2449
  • 1
Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

  • 2 юли 2026 | 22:13
  • 498
  • 0
Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

  • 2 юли 2026 | 22:02
  • 835
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Португалия 0:0 Хърватия, Роналдо и компания натискат

Португалия 0:0 Хърватия, Роналдо и компания натискат

  • 3 юли 2026 | 02:00
  • 2568
  • 21
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 60933
  • 62
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 25298
  • 162
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 39989
  • 26
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 24620
  • 28
Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 7773
  • 39