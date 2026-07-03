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Оярсабал: Нямам предпочитания за следващия съперник

  • 3 юли 2026 | 00:29
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Един от героите на Испания Микел Оярсабал не скри задоволството си от продължаването напред на "Ла Роха" към осминафиналите. Нападателят отбеляза две от попаденията при победата срещу Австрия с 3:0.

„Доволен съм, естествено. Продължаваме напред, преодоляхме още един кръг и вече гледаме към следващия. Беше сложен мач. Знаехме, че ни очаква сериозен съперник, но нашият отбор е силен. Успяхме да направим така, че трудните моменти да изглеждат по-лесни за нас, така че сме щастливи".

"Изиграхме няколко силни мача до момента. Имаше и такива, в които не се представихме на същото ниво".

"За мен е все едно. Имам приятели и в двата отбора, така че който и да спечели двубоя между Португалия и Хърватия, ние трябва да изиграем добър мач", завърши той.

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