Оярсабал: Нямам предпочитания за следващия съперник

Един от героите на Испания Микел Оярсабал не скри задоволството си от продължаването напред на "Ла Роха" към осминафиналите. Нападателят отбеляза две от попаденията при победата срещу Австрия с 3:0.
„Доволен съм, естествено. Продължаваме напред, преодоляхме още един кръг и вече гледаме към следващия. Беше сложен мач. Знаехме, че ни очаква сериозен съперник, но нашият отбор е силен. Успяхме да направим така, че трудните моменти да изглеждат по-лесни за нас, така че сме щастливи".
"Изиграхме няколко силни мача до момента. Имаше и такива, в които не се представихме на същото ниво".
"За мен е все едно. Имам приятели и в двата отбора, така че който и да спечели двубоя между Португалия и Хърватия, ние трябва да изиграем добър мач", завърши той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google