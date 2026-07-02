Съставите на Испания и Австрия

Националните отбори на Испания и Австрия се изправят един срещу друг в Ингълуд, Калифорния, за да изиграят поредния 1/16-финален сблъсък от Мондиал 2026.

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Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Луис де ла Фуенте е предприел две смени сред титулярите на Испания след минималната победа с 1:0 над Уругвай. Педро Поро се завръща като десен бек вместо Маркос Йоренте, а същото прави атакуващият халф Дани Олмо за сметка на Микел Мерино. Микел Оярсабал остава централен нападател, а по двата фланга отново действат Ламин Ямал и Алекс Баена.

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Ралф Рангник е извършил три промени в стартовия си състав на Австрия след зрелищното реми 3:3 с Алжир. Този път партньор на Дейвид Алаба в центъра на отбраната е Кевин Дансо, а не Филип Лийнхарт. Конрад Лаймер пък от дясно крило е преквалифициран на ляв бек, което означава, че Романо Шмид е преместен на фланга. Това пък дава шанс за изява на Паул Ванер, като само лявото крило Марсел Забитцер запазва позицията си в нападение, където този път ще играе Флориан Грилич, а не ветеранът Марко Арнаутович.

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Испания: Симон, Поро, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Родри, Педри, Ямал, Олмо, Баена, Оярсабал



Австрия: Ал. Шлагер, Пош, Дансо, Алаба, Лаймер, Зейвалд, Кс. Шлагер, Шмид, Ванер, Забитцер, Грегорич

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