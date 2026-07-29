Тунис обяви новия си селекционер

Муин Шаабани ще оглави националния отбор на Тунис, наследявайки французина Ерве Ренар, обяви тунизийската федерация във вторник. Това се случва след изключително разочароващата кампания на Световното първенство през 2026 г., която завърши с три загуби от три мача и последно място в групата.

45-годишният тунизиец наследява французина, чийто мандат като национален селекционер се ограничи до втория и третия кръг от груповата фаза. Ренар пое поста от Сабри Ламуши, който беше уволнен след първия мач, завършил с разгромна загуба от Швеция с 1:5.

Новият селекционер подписа договор за следващите четири години, обхващащ цикъла до Световното първенство през 2030 г., което ще бъде съорганизирано от Португалия, Испания и Мароко. Предвидени са и три юбилейни мача по случай стогодишнината на събитието, които ще се проведат в Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Муин Шаабани, бивш треньор на Есперанс Тунис, спечели две титли в Шампионската лига на Африканската футболна конфедерация (КАФ) през 2018 и 2019 г., преди да продължи кариерата си в Египет, а впоследствие и в Мароко, където успешно ръководи Беркан.

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