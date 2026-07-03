Унай Симон: Чистата мрежа е работа на целия отбор, а не само моя

Вратарят на Испания Унай Симон остана скромен след историческата нощ срещу Австрия (3:0) и класирането за 1/8-финалите. Той подобри рекорда на Валтер Дзенга и вече е стражът с най-много минути без допуснат гол на Мондиал. Вместо да акцентира върху това, той побърза да похвали съотборниците си за колективните усилия в дефанзивен план.

„Казвал съм го и преди, винаги ще го казвам – опазването на чиста мрежа е работа на всички 11 на терена, и дори на всички 26 футболисти тук. Трябва да се вземе предвид как пресират Оярсабал, Ламин, Баена, Дани Олмо... това е ключът за отбора. Всички работим и се борим заедно“, заяви Симон относно поредния си мач без допуснат гол.

Стражът анализира и развитието на срещата, като призна за първоначални трудности срещу австрийската преса.

„През първите 20 минути, чак до почивката, ни липсваше зрялост и плавност в играта. Истината е, че Австрия ни притисна добре, но постепенно ги пречупихме. Намирането на Ламин и Дани Олмо е отлично за нас, за да изградим увереност. Това е нещо, по което работим групово“, допълни вратарят.

Той изрази пълна увереност в офанзивната мощ на Испания и в съотборниците си.

„Вярно е, че когато имаме толкова чист контрол над топката, разполагаме с много решителни играчи по фланговете. И това не са само нападателите. Педро Поро вкара гол от чист инстинкт, а асистенциите на Кукурея демонстрират неговото изключително високо ниво на игра“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages