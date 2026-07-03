Марко Арнаутович: Катастрофа, изплаках си очите

Капитанът и рекордьор на Австрия Марко Арнаутович потвърди, че мачът срещу Испания е бил последен в кариерата му за националния отбор. 37-годишният нападател не скри съкрушението си от тежкото поражение, но въпреки това отдаде заслуженото на съперника и изрази гордост от представянето на родината си.

„Поздравления за Испания. Ние опитахме, но те са изключителен съперник. За съжаление не се получи, но въпреки това можем да се гордеем със себе си. За мен това беше последният път. Катастрофа е. Вече изплаках достатъчно сълзи“, сподели дълбоко разочарованият Арнаутович веднага след последния съдийски сигнал.

Въпреки болезненото сбогуване, ветеранът призна, че участието на Световното първенство остава върхът в неговия футболен път.

„Най-големият акцент в цялата ми кариера беше да играя тук, на това Световно първенство, с моята страна, с Австрия“, завърши емоционално легендарният голмайстор.

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Снимки: Gettyimages