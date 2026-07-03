Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Португалия - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Австрия
  3. Марко Арнаутович: Катастрофа, изплаках си очите

Марко Арнаутович: Катастрофа, изплаках си очите

  • 3 юли 2026 | 03:38
  • 180
  • 0

Капитанът и рекордьор на Австрия Марко Арнаутович потвърди, че мачът срещу Испания е бил последен в кариерата му за националния отбор. 37-годишният нападател не скри съкрушението си от тежкото поражение, но въпреки това отдаде заслуженото на съперника и изрази гордост от представянето на родината си.

„Поздравления за Испания. Ние опитахме, но те са изключителен съперник. За съжаление не се получи, но въпреки това можем да се гордеем със себе си. За мен това беше последният път. Катастрофа е. Вече изплаках достатъчно сълзи“, сподели дълбоко разочарованият Арнаутович веднага след последния съдийски сигнал.

Въпреки болезненото сбогуване, ветеранът призна, че участието на Световното първенство остава върхът в неговия футболен път.

„Най-големият акцент в цялата ми кариера беше да играя тук, на това Световно първенство, с моята страна, с Австрия“, завърши емоционално легендарният голмайстор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
  • 829
  • 0
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

  • 2 юли 2026 | 23:02
  • 1165
  • 5
Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 1211
  • 0
Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

  • 2 юли 2026 | 22:25
  • 2604
  • 1
Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

  • 2 юли 2026 | 22:13
  • 526
  • 0
Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

  • 2 юли 2026 | 22:02
  • 881
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 02:00
  • 9250
  • 82
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 62406
  • 62
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 28342
  • 162
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 1180
  • 3
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 40593
  • 29
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 25131
  • 28