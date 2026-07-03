Ралф Рангник: Разочарованието е огромно, Испания ни изнесе лекция

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник не скри тежкото си разочарование след категоричното отпадане на неговия тим на 1/16-финалите на Световното първенство. Тимът му загуби с 0:3 от Испания. Oпитният специалист призна превъзходството на европейския шампион, който, според него, е изнесъл "лекция" на неговия отбор.

„Разочарованието в съблекалнята е огромно. Имахме съвсем различен план за този мач, но трябва да бъдем честни – днес Испания ни изнесе истинска лекция по модерен футбол. Не успяхме да отговорим на тяхната преса и бързина, а контролът им върху топката просто ни изтощи физически и психически“, сподели лаконично Рангник веднага след края на срещата.

Германският мениджър призна, че отборът му не е бил на нужното ниво за мач от такъв ранг.

„Испанците показаха защо са един от големите фаворити за световната титла. Опитахме се да направим промени на почивката и да освежим халфовата линия, но второто попадение на Поро пречупи надеждите ни. Боли ни, но напускаме турнира с гордо вдигнати глави заради всичко, което постигнахме до момента“, допълни специалистът.

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Снимки: Gettyimages