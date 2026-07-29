Интер се похвали с рекорден спонсорски договор

Договорът, подписан между Интер и ББВА, поставя рекорд не само за италианския футбол. Това е най-голямата сума за спонсорство, регистрирана някога за ръкавите на фланелките на европейски клуб: "нерадзурите" ще получават 8,5 милиона евро годишно, изпреварвайки Байерн (Мюнхен) и Атлетико Мадрид.

Благодарение на това споразумение, шампионите на Италия запълват рекламните места на фланелката, произведена от Найк, вече заети от основния спонсор Бетсън, който плаща 30 милиона евро на сезон, и от второстепенния спонсор Ю-Пауър, който превежда по сметката на отбора от Джузепе Меаца 5,5 милиона евро.

Общо Интер разполага всяка година само от договорите за спонсорство на игровия екип със сумата от 44 милиона евро, както пише италианската преса.

Football feels closer when technology creates unique moments. ⚽



We're teaming up with @Inter to bring fans and clients exclusive content, giveaways, and digital experiences to enjoy the game.



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Обявеното партньорство представлява значителен скок напред за фланелката на "нерадзурите". Докато предишният договор с Гейт.ио беше на стойност 6 милиона евро на сезон, този с ББВА се оценява, според "Гадзета дело Спорт", на около 8,5 милиона евро.

За сравнение, споразумението между Милан и Ем Ес Си за спонсор на ръкавите на фланелките е на стойност 5 милиона евро на сезон, също както и това между Ювентус и УайтБит.

Партньорството между Наполи и Донгфенг носи на вицешампиона на Италия 4 милиона евро годишно, докато Рома получава от Уиз Еър 3 милиона евро. На европейско ниво, Интер се позиционира на същото ниво като Байерн Мюнхен (8 милиона евро от Алианц) и пред Атлетико Мадрид (7 милиона евро от Кракен).

Логото на ББВА ще се появи не само на фланелката на мъжкия първи отбор, но и на тези на отборите Интер до 23 години, Жени, Примавера и Интер Легенди.

Отвъд финансовия аспект, партньорството е и стратегическо, защото, както се казва в прессъобщението на клуба, то „съчетава вниманието му към феновете с дигиталния подход на ББВА, с цел разработване на ексклузивно съдържание, специални инициативи и нови възможности за всички футболни и спортни ентусиасти“.

„Нашата амбиция е да изграждаме партньорства, способни да генерират конкретна стойност, не само за марките, но преди всичко за хората. В ББВА открихме много повече от партньор, компания, която споделя нашето убеждение, че технологиите и иновациите трябва да допринасят за подобряването и достъпността на всяко преживяване. Заедно искаме да разработим нови начини да доближим футбола до хората и да им предложим всички ползи, които могат да произтекат от сътрудничеството на две изключително иновативни компании“, уточни Джорджо Ричи, финансов директор на Интер.

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