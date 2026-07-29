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Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

  • 29 юли 2026 | 09:42
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Задава се край на сагата „Петър Станич“, която продължава вече месец. В крайна сметка сръбският халф на Лудогорец ще отиде в гръцкия Олимпиакос, пише „Мач Телеграф“.

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Това ще стане, след като Станич се е съгласил да свие с около 28% финансовите си претенции. Припомняме, че двата клуба отдавна са се разбрали за трансфеpa, а според уговорката Лудогорец трябва да получи между 8 и 10 милиона евро за звездата си в зависимост от представянето му в гранда от Пирея.

Самият Станич обаче не успява да стигне до споразумение с Олимпиакос и заради това в един момент сделката беше замразена. В Сърбия пишат, че футболистът е обвинил за провала мениджъра си, който поискал 140 000 евро месечна заплата, а отделно бонус при подписване. Именно заради това сърбинът е възложил преговорите на друг агент, който ще настоява за заплата от 100 000 евро (около 28% по-малко) и няма да иска пари на ръка при парафирането на договора.

Очаква се ръководството на Олимпиакос да се съгласи на този вариант и в четвъртък, когато Лудогорец приема Апоел Тел Авив в реванш от Лига на конференциите, да е последният мач на Петър Станич за „орлите“.

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