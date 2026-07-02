Ямал и Кубарси повториха постижение на Пеле и Алтафини

Испания започва участието си в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. с ключов двубой срещу Австрия в 1/16-финалната стадия на турнира. Селекционерът на „ла роха“ Луис де ла Фуенте заложи в стартовата единайсеторка на двама младоци - Ламин Ямал и Пау Кубарси, като по този начин бе повторено постижение, поставено от легендарните Пеле и Алтафини.

Двамата съотборници от Барселона се превърнаха в първата двойка тийнейджъри, които започват заедно като титуляри в мач от директните елиминации на световни финали от 68 години насам.

2 - 🇪🇸 Pau Cubarsí and Lamine Yamal are the first pair of teenagers to start a FIFA World Cup knockout match for a team for 68 years.



Pelé and Altafini in 1958 for 🇧🇷 Brazil against 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales in the quarter-final were the last to do so.



Advanced. pic.twitter.com/UcwqZ1HHcE — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

За последен път подобен прецедент е регистриран на Световното първенство през далечната 1958 г. в Швеция. Тогава легендарният Пеле и Жозе Алтафини стартират рамо до рамо за Бразилия в четвъртфиналния сблъсък срещу Уелс. В крайна сметка „селесао“ печели същия този мач с 1:0 с дебютния гол на Краля на футбола на световни финали, а по-късно Бразилия триумфира и с първата световна титла в своята история.

Включването на Ламин Ямал се явява и отлична поличба за испанците, тъй като отборът постига 100% успеваемост, когато той започва от първата минута. До този момент Испания е спечелила всичките си осем мача на големи международни форуми (европейски и световни първенства), в които младото крило е било титуляр. Това е абсолютен рекорд в историята на европейския футбол, като нито един друг играч от Стария континент не е регистрирал подобен перфектен актив в стартовия състав на Световно или Европейско първенство.

8 - #España 🇪🇸 ha ganado los ocho partidos que ha disputado con Lamine Yamal de titular en grandes torneos.



Es el mejor registro con el 100% de victorias de cualquier jugador europeo en el XI inicial en la historia de la Copa Mundial de la FIFA/Eurocopa.



Bendecido. pic.twitter.com/SD4XibEiIW — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026

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Снимки: Gettyimages