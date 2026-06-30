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Мондиал 2026: Нидерландия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Хавертц: Не заслужавахме да спечелим

Хавертц: Не заслужавахме да спечелим

  • 30 юни 2026 | 04:19
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Нападателят на Германия Кай Хавертц пое пълна отговорност и се извини на феновете след шокиращото отпадане от Парагвай на Световното първенство по футбол 2026. Офанзивният футболист се превърна в трагичния герой за Бундестима в Бостън, тъй като първо отбеляза единствения гол за своя тим в редовното време, но след това пропусна първата дузпа в наказателната серия.

„Нямам какво толкова да кажа. Това е второто Световно първенство в кариерата ми и за втори пореден път пропускаме възможността да продължим напред в следващия кръг. Искам да се извиня за това, всички сме изключително разочаровани. Имахме големи планове за тазгодишния Мондиал и усещането отново да разочароваме феновете изобщо не е добро, въпреки че отборът опита всичко на терена“, сподели съкрушеният Хавертц.

Футболистът анализира тактическите трудности срещу организирания съперник и призна, че германците не са направили достатъчно, за да заслужат класирането напред.

„Един наш гол беше отменен. Изправихме се срещу много силен опонент – беше трудно да създаваме чисти положения и да поддържаме високо темпо. Отборът на Парагвай се защитаваше много дълбоко и беше изтощително да тичаме толкова дълго време. Опитахме да атакуваме през фланговете, но за съжаление това не проработи. Не мисля, че заслужавахме да спечелим този път“, завърши нападателят на Германия.

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Снимки: Gettyimages

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