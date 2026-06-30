Хавертц: Не заслужавахме да спечелим

Нападателят на Германия Кай Хавертц пое пълна отговорност и се извини на феновете след шокиращото отпадане от Парагвай на Световното първенство по футбол 2026. Офанзивният футболист се превърна в трагичния герой за Бундестима в Бостън, тъй като първо отбеляза единствения гол за своя тим в редовното време, но след това пропусна първата дузпа в наказателната серия.

„Нямам какво толкова да кажа. Това е второто Световно първенство в кариерата ми и за втори пореден път пропускаме възможността да продължим напред в следващия кръг. Искам да се извиня за това, всички сме изключително разочаровани. Имахме големи планове за тазгодишния Мондиал и усещането отново да разочароваме феновете изобщо не е добро, въпреки че отборът опита всичко на терена“, сподели съкрушеният Хавертц.

Футболистът анализира тактическите трудности срещу организирания съперник и призна, че германците не са направили достатъчно, за да заслужат класирането напред.

„Един наш гол беше отменен. Изправихме се срещу много силен опонент – беше трудно да създаваме чисти положения и да поддържаме високо темпо. Отборът на Парагвай се защитаваше много дълбоко и беше изтощително да тичаме толкова дълго време. Опитахме да атакуваме през фланговете, но за съжаление това не проработи. Не мисля, че заслужавахме да спечелим този път“, завърши нападателят на Германия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages