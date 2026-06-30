Президентът на Парагвай спази обещание и заяви: Почивен ден, по дяволите!

Победата над Германия накара парагвайският президент Сантяго Пеня да изпълни обещанието си и да обяви 30-и юни (вторник) за неработен ден в цялата страна заради победата над Германия в 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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Държавният глава лично съобщи новината в личния си профил в социалната мрежа Х веднага след края на драматичния двубой.

„Парагвай никога не се предава. Почивен ден, по дяволите!“, написа Сантяго Пеня.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Възможността за обявяване на неработен ден беше загатната часове преди срещата от говорителя на парагвайското правителство, който потвърди намерението на президента.

„Президентът спомена, че ще анализира ситуацията. Не бих казал, че вероятността е висока, но предвид думите на президента, такава възможност съществува“, заяви говорителят, цитиран от Globo Esporte.

Законодателството на страната позволява на изпълнителната власт да обявява до три допълнителни почивни дни годишно, което дава на Сантяго Пеня законовите инструменти да официализира мярката.

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