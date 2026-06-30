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  3. Президентът на Парагвай спази обещание и заяви: Почивен ден, по дяволите!

Президентът на Парагвай спази обещание и заяви: Почивен ден, по дяволите!

  • 30 юни 2026 | 03:49
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Победата над Германия накара парагвайският президент Сантяго Пеня да изпълни обещанието си и да обяви 30-и юни (вторник) за неработен ден в цялата страна заради победата над Германия в 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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Държавният глава лично съобщи новината в личния си профил в социалната мрежа Х веднага след края на драматичния двубой.

„Парагвай никога не се предава. Почивен ден, по дяволите!“, написа Сантяго Пеня.

Възможността за обявяване на неработен ден беше загатната часове преди срещата от говорителя на парагвайското правителство, който потвърди намерението на президента.

„Президентът спомена, че ще анализира ситуацията. Не бих казал, че вероятността е висока, но предвид думите на президента, такава възможност съществува“, заяви говорителят, цитиран от Globo Esporte.

Законодателството на страната позволява на изпълнителната власт да обявява до три допълнителни почивни дни годишно, което дава на Сантяго Пеня законовите инструменти да официализира мярката.

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Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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