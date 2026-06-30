Капитанът на Парагвай: Притежаваме невероятна сила да се справим с всяка ситуация

Капитанът и стълб в отбраната на Парагвай Густаво Гомес изрази огромна гордост от представянето на своя отбор след историческата победа над Германия с дузпи на Световното първенство по футбол 2026. Южноамериканците удържаха германския натиск в продължение на 120 минути и хвърлиха голямата бомба на 1/16-финалите в Бостън.

„Мисля, че усещането в момента е трудно за обяснение. Изключително горд съм с моите съотборници и с цялата група“, сподели развълнуваният защитник.

Гомес акцентира върху невероятния колектив и сплотеност, които са помогнали на Парагвай да пренапише историята на световните финали.

„В предишното си интервю казах, че този състав заслужаваше поне още един мач. На фона на всичко, през което преминахме, най-силно впечатлен съм от нашето единство. Притежаваме невероятна сила да се изправим срещу всяка ситуация. Германия знаеше много добре, че трябва да работи извънредно здраво, за да успее да ни победи“, завърши парагвайският бранител.

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Снимки: Gettyimages